Mieke werd verrast door Robert ten Brink: 'Begon helemaal te trillen'

Het was één van de mooie momenten in de kerstspecial van All You Need is Love vorige week: Mieke Voogd en haar familie die in Eersel verrast werden door een bezoek van hun zoon Patrick en zijn kinderen. Nogal een momentje, want Patrick woont al dertig jaar in Zuid-Afrika. Na jaren viert hij de feestdagen nu weer eens in Brabant: "Dat zijn aparte emoties. Echte emoties."

De beelden zullen weinigen ontgaan zijn: zodra Mieke de deur van haar woning opent en Robert ten Brink ziet staan, weet ze hoe laat het is en kan ze haar tranen niet meer onderdrukken. Omroep Brabant ging bij de herenigde familie op de koffie. "In bed zeiden we nog tegen elkaar: Het is echt waar hè? Ze zijn er echt hè!"

"Ze zeggen dat het went, maar sommige dingen wennen niet."

De weg naar dat bijzondere moment in Eersel was lang. Al meerdere keren stuurde de familie brieven naar de show van Robert ten Brink. "Ik hoopte het steeds, maar ze kwamen niet. Dan valt het wel tegen. Ze zeggen dat het went, maar sommige dingen wennen niet." Zus Natasja wilde ook maar al te graag haar broer weer eens zien. Ze heeft zelfs al eens contact met het programma gehad. Deze keer had ze er niet meer op gerekend. "Toevallig zeiden we een paar dagen daarvoor nog: 'Ach, ze komen nu toch niet meer.' Maar ze kwamen wel."

Patrick met zijn kinderen op de plek waar zij een paar dagen eerder, bij de bus van All You Need is Love, stonden te wachten (foto: Tom Berkers).

Logisch dus dat de ontlading toen Patrick en zijn kinderen Anniek en Joshua voor de deur stonden groot was. Na een lange vlucht en een busreis van twaalf uur door Nederland (eerst moesten alle anderen worden afgezet en gefilmd) kwamen ze aan in Eersel. Patrick hoorde zijn moeder 'schreeuwen in de bus', vertelt hij lachend. "De ontlading was heel spontaan, mijn hele lichaam begon te trillen. Dat zijn aparte emoties. Echte emoties", vertelt Mieke over haar reactie in het programma. De familie zag elkaar voor het laatst vijf jaar geleden.

"Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar we kijken gewoon vooruit."

Dat komt omdat Zuid-Afrika ver weg is, en vliegtickets duur. "Zo'n vakantie kan maar heel af en toe, dit is echt uitzonderlijk. Je wordt ook ouder. Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar we kijken gewoon vooruit", vertelt Mieke. De familie is een behoorlijke tijd samen. Pas een paar dagen na de jaarwisseling vliegt Patrick weer terug naar Zuid-Afrika. Maar de tussentijd samen opvullen is niet zo lastig. "Samen zijn. Dat is het belangrijkste, dan maakt het niet uit wat je doet", vertelt Natasja, zus van Patrick, tevreden.

Een kerstbal van de Zuid-Afrikaanse familie in de boom van Mieke (foto: Tom Berkers).