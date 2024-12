Amber zat op vlucht die noodlanding maakte: 'Je merkte iets van spanning'

Wielrenster Amber Kraak uit Oss heeft zaterdag met 181 andere passagiers een noodlanding gemaakt met een vliegtuig van KLM. Ze vloog na vakantie met familie van Oslo naar Amsterdam, maar al snel na het opstijgen bleek dat er iets mis was met het toestel.

"We hoorden al snel na het opstijgen een harde klap en we stegen niet verder door", vertelt ze zondagochtend. "Als je telefoon niet op vliegstand stond, bleef je appjes krijgen en we mochten ook niet opstaan. Dan weet je dat er iets mis is."

De piloot wist de passagiers te vertellen dat er problemen waren met het 'hydraulische systeem' en dat ze daarom uit voorzorg zouden landen. "Er was niet echt stress in het vliegtuig, we dachten dat er even een check zou zijn en dat we daarna weer verder zouden vliegen met dit toestel."