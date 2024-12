Hardleerse automobilist blijft doorrijden zonder papieren

Een automobilist is afgelopen nacht voor de negende keer betrapt voor het rijden zonder rijbewijs. Dat meldt verkeerspolitie Oost-Brabant. De bestuurder bleek ook onder invloed van drugs te zijn. De man heeft een proces verbaal gekregen en de auto is in beslag genomen. De exacte plaats waar de man is aangehouden, wordt niet vermeld.

"Een officier van justitie zal beslissen of de bestuurder de auto terug gaat krijgen", meldt de verkeerspolitie Oost-Brabant. Zij kwamen de man op het spoor met behulp van ANPR. Dat is een camerasysteem waarbij kentekens worden herkend als ze gezocht worden door de politie.