'Vrouw gegijzeld en bedreigd met wapen': veel politie, maar vals alarm

De politie is zondagochtend met veel machtsvertoon uitgerukt voor een gijzeling in een huis aan de Leeuwenstraat in Eindhoven. Een vrouw zou gegijzeld worden en met een wapen worden bedreigd.

De politie kreeg de melding van een bekende van de vrouw. Zij zou haar aan de telefoon hebben gehad. De politie nam de melding serieus en ging met meerdere eenheden naar de Leeuwenstraat. Ook de Dienst Speciale Interventies (DSI) werd opgetrommeld en een onderhandelaar. Vrouw maakt het goed

Deze onderhandelaar kreeg uiteindelijk contact met de vrouw. "Er bleek geen sprake van een gijzeling", aldus de politie. "De vrouw maakt het gelukkig goed en van enig misdrijf was geen sprake." De politie gaat er vanuit dat de melder oprecht bezorgd is geweest. "Deze persoon had geen slechte intenties", aldus een woordvoerder van de politie. Wel wordt er nog een goed gesprek gevoerd met betrokkenen over hoe de verwarring kon ontstaan.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision