Paniek door millenniumbug: geen geld en neergestorte vliegtuigen

Pinautomaten die niet werken, vliegtuigen die neerstorten, elektriciteitscentrales die stilvallen, kernraketten die spontaan worden afgevuurd, het zou allemaal kunnen gebeuren door de millenniumbug. Nu 25 jaar geleden werd de overgang van 1999 naar 2000 overal in de wereld met spanning gevolgd overal. "Het was geen angstzaaierij", zegt de inmiddels 91-jarige Jan Timmer, oud Phillips- topman en destijds adviseur van de overheid.

Zeker in het jaar voor de jaarwisseling kreeg het iets paniekerigs, want niemand kon met zekerheid zeggen dat er niks rampzaligs zou gebeuren. Op de nieuwjaarsnacht waren op veel plekken uit voorzorg dubbele bezettingen. Maar toen de klok twaalf uur sloeg... Gebeurde er niets. Alles liep gewoon zoals het zou moeten lopen.

In de jaren zestig en zeventig hadden computers beperkt geheugen waardoor programma's werden ontwikkeld die niet met complete jaartallen werkten, maar alleen met de laatste twee cijfers. Dat scheelde geheugen. De computer zag dan niet 1983 maar alleen 83. Al tien jaar voor de jaarwisseling naar 2000 werd hiervoor alarm geslagen door computerdeskundigen. Systemen in ziekenhuizen, spoorwegen, vliegtuigen, banken zouden niet snappen dat we op 1 januari een jaar vooruit waren. Nee, die zouden juist 99 jaar terug de tijd in gaan. Computers zouden hierdoor bijvoorbeeld niet meer opstarten.

Jan Timmer was destijds voorzitter van het Millenniumplatform en adviseerde de overheid. Hij wil er na 25 jaar niet meer te lang bij stilstaan. "Die millenniumbug is geweest, niemand denkt er meer aan. Er zijn nu grotere dreigingen om bij stil te staan. Denk bijvoorbeeld aan sabotage. Als onderzeese kabels worden doorgesneden dan ligt echt van alles plat."

Toch is het niet voor niks geweest dat er vooraf veel geld en energie in is gestoken om computersystemen millenniumproof te maken. "Je weet namelijk niet wat er gebeurd zou zijn als er niks gedaan was", zegt Timmer.

Zelf dronk hij die avond ontspannen een glaasje champagne. "Ik had er vertrouwen in dat er alles aan gedaan was om zonder problemen naar het nieuwe millennium over te stappen."



Ook IT-expert Johan Theunissen uit Den Bosch blikt zonder stressgevoelens terug op die overgang naar 2000. Hij was toen IT-manager van Fortis Bank en moest 5 miljard euro aan leningen bewaken. "Die leningen moesten er om één minuut over twaalf ook nog zijn."