Dankzij deze Brabander hebben alle mobieltjes vanaf nu dezelfde oplader

Het is een frustratie die iedereen wel kent: je telefoon is leeg, maar de oplader van je gastheer past niet. Dat probleem is vanaf nu verleden tijd. Sinds dit weekend mogen fabrikanten geen telefoons meer verkopen die niet kunnen opladen zonder USB-C oplader. Dit is het resultaat van vijftien jaar strijd van Brabander Toine Manders, voormalig Europarlementariër.

Manders kaartte het probleem in 2009 al aan: "Telefoons waren er nog niet zo lang, maar ook toen al stoorde ik me er mateloos aan dat ik wel vijf verschillende laders had die ik allemaal maar voor één ding kon gebruiken en dat ik mijn telefoon nergens anders kon opladen als die leeg was", vertelt hij. Bovendien verwachtte Manders toen al dat telefoons een grote rol gingen spelen in ons leven en deze kwestie alleen maar belangrijker zou worden. "Al die opladers leiden tot een enorme berg afval", zegt hij.

"Ik begreep de techbedrijven wel, het gaat over miljoenen."

Hij drong er bij de Europese Commissie op aan om een standaard oplader verplicht te maken. "De commissie deed er in 2009 nog lacherig over", herinnert Manders zich. "Dit soort praktische en technische oplossingen zouden geen taak van politici zijn. Maar ik vind dat juist wél. Dit soort zaken maken het dagelijks leven makkelijker én zijn goed voor het milieu.” Ook bij technologiebedrijven, zoals Apple, stuitte zijn voorstel op weerstand. “Apple verzette zich hevig, en dat snap ik wel”, legt Manders uit. “Ze verdienden jaarlijks honderden miljoenen aan de verkoop van hun eigen laders aan de Europese markt.”

"Hoe langer ik erover denk, hoe trotser ik word."

Toch zette Manders door. Hij koppelde de standaardisatie van de laders aan de Europese radiowet. Daarin staat dat alle radioapparatuur in de EU moet kunnen samenwerken, in welk land je ook bent. "Telefoons zijn ook een soort radiootjes: ze zenden uit en ontvangen", vindt Manders. "Zo lukte het om de wet door te drukken bij de toenmalige Eurocommissaris." Doordat Apple maar niet instemde, duurde het alsnog tot 2022 voordat de wet werd aangenomen. Vervolgens kreeg de industrie nog twee jaar de tijd om zich aan de wet aan te passen. "Die zijn nu voorbij, dus vanaf dit weekend hebben alle nieuwe telefoons dezelfde oplader." Het duurde dus lang, maar Manders is blij dat het is gelukt. "Het is leuk om, nu mijn politieke carrière voorbij is, te zien dat iets wat uit mijn koker komt, zoveel impact heeft", zegt hij. Op de achtergrond van het telefoongesprek met Manders is te horen dat hij in de auto stapt: "Ik heb een headset gekocht om in de auto te kunnen bellen, en nu ik hier naar kijk, zie ik dat die een USB-C oplader heeft", lacht hij. "Hoe meer ik erover nadenk, hoe trotser ik word. Ik laat echt iets tastbaars achter als politicus."

"We moeten doorpakken: naar laptops, auto's en tuingereedschap."

Toch heeft het onderwerp hem nog niet helemaal losgelaten. "De nieuwe regels zijn niet alleen handig, maar ook belangrijk voor de toekomst." Manders weet dat een wet is aangenomen die de standaardisatie van opladers verder doortrekt, bijvoorbeeld naar auto's en tuingereedschap. "Dat gebeurt natuurlijk wel per categorie, het is niet zo dat je straks met je stekker van je elektrische auto je heggenschaar kunt opladen." Volgens Manders wordt dit alles in 2035 werkelijkheid. "De industrie krijgt de kans om zich hierop voor te bereiden."