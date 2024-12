Man (21) bewusteloos geslagen na het stappen, leeftijdsgenoot opgepakt

Een man (21) in Breda is in de nacht van zaterdag op zondag zwaar mishandeld door een leeftijdsgenoot. Het slachtoffer kreeg een klap en bleef bewusteloos liggen aan de Vismarktstraat in Breda. De verdachte is aangehouden en zit nog vast.

De klap werd uitgedeeld aan de Vismarktstraat in Breda. Het is nog niet duidelijk waarom de verdachte dat deed. De mishandeling werd op camerabeelden vastgelegd, waarna de politie de man na een korte achtervolging al snel aan kon houden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.