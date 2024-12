Wereldwijde paniek: 'Er is een hoop geld verdiend aan de millenniumbug'

Vijfentwintig jaar geleden werd de overgang van 1999 naar 2000 vol spanning gevolgd. De zogenoemde millenniumbug zorgde wereldwijd voor een hoop ophef. Computersystemen zouden niet voorbereid zijn, met alle gevolgen van dien. Volgens doemdenkers zouden satellieten uit de lucht vallen, kernraketten plots afschieten en ziekenhuisapparatuur uitvallen, maar wat gebeurde er nou echt?

Veel geld verdiend Toch heeft de overgang naar het jaar 2000, ook wel Y2K genoemd, wel concrete effecten gehad. Volgens Bart is er namelijk een hoop geld verdiend aan de paniek. “Er waren ineens allerlei bedrijven die aanboden om computers ‘Y2K-proof’ te maken.” Zo werden er bijvoorbeeld chips verkocht die in de praktijk helemaal niet nodig waren. De producenten hebben daar goud geld aan verdiend, maar volgens Bart was het allemaal ‘misbruik van de onwetendheid van mensen’.

In de jaren zestig en zeventig hadden computers een beperkt geheugen waardoor programma's werden ontwikkeld die niet met complete jaartallen werkten, maar alleen met de laatste twee cijfers. Dat scheelde geheugen. Maar het was onduidelijk hoe deze vervolgens op de jaarwisseling zouden reageren.

Volgens Bart was een groot gedeelte van de computers uit de jaren 90 al lang en breed voorbereid op de overgang naar de nieuwe eeuw. “Alleen de oudere computers hadden er ‘last’ van, maar ook dat was beperkt. Bij bestanden stond er bijvoorbeeld een verkeerde datum wanneer je deze na het jaar 00 opsloeg.”

“Eigenlijk helemaal niets”, vertelt computerhistoricus Bart van den Akker broodnuchter. Bart runt het HomeComputerMuseum in Helmond. Hier kunnen bezoekers computers uit alle tijdperken bewonderen. “Er is niks gevallen, niks ontploft. Om middernacht was er een soort collectieve zucht van opluchting.”

Een ‘tweede’ milleniumbug

Inmiddels zijn computers veel moderner, maar volgens Bart bestaat er een kans dat er een 'tweede' millenniumbug de wereld over gaat. In 2038 kan het nog wel eens spannend worden, dat is namelijk de eindtijd van het besturingssysteem Unix. Veel computersystemen zijn hierop gebaseerd en volgens Bart is 2038 het eindgetal waar het systeem momenteel aan gebonden is.

"Wat er dan gaat gebeuren, is nog onbekend", vertelt hij. "Maar ik denk dat er inmiddels al een hoop aanpassingen zijn geweest." Volgens Bart zijn modernere systemen er al op aangepast. Het is enkel de vraag wat er met de oudere systemen gebeurt, maar de expert verwacht dat we inmiddels van onze fouten hebben geleerd: 'Ik denk dat we met de kennis van nu niet nog eens dezelfde chaos mee gaan maken."

