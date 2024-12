Van der Poel blijft oppermachtig in veldritten, Van Empel wint ook

Mathieu van der Poel heeft zondag zijn vijfde veldrit van dit seizoen gewonnen. Hij ging als eerste over de finish bij de wereldbekercross in het Franse Besançon. Bij de vrouwen ging de zege al even overtuigend naar Fem van Empel.

Ook bij deze veldrit had Van der Poel weinig last van zijn concurrentie. De wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck reed in de wereldbekerwedstrijd al snel weg bij Toon Aerts en finishte uiteindelijk twintig seconden eerder dan de Belg.

De 29-jarige Nederlander won zijn vorige vier veldritten ook al overtuigend.

Aan het eind van de eerste ronde in Besançon reed Van der Poel nog samen met Aerts, maar daarna reed de Nederlander weg. Al snel verloor Aerts Van der Poel uit het oog en zag vervolgens dat de wereldkampioen hem niet meer liet terugkeren. Niels Vandeputte werd derde op ruim een halve minuut van Van der Poel.

'De bochten lagen er gevaarlijk bij'

"We hebben in Besançon een echt crossparcours gekregen. Ik had vooral de focus gelegd om geen fouten te maken en dat is me eigenlijk wel goed gelukt. Zeker op een omloop als vandaag ben ik redelijk goed uit de problemen gebleven", vertelde Van der Poel na afloop. "Het makkelijkst rijd je hier rond als je je eigen lijnen kunt kiezen. De bochten lagen er ook gevaarlijk bij. Ik maakte elke passage steeds een andere keuze om die bochten aan te snijden, maar dat bleek soms niet echt een goede beslissing."

De reis naar Besançon verliep juist minder vlekkeloos voor Van der Poel. Door de dichte mist kon hij zondag niet landen met zijn privéjet en moest het toestel uitwijken naar de luchthaven van Dole-Jura.

Van der Poel gaat maandag niet van start in de avondcross van Diegem, maar wil op nieuwjaarsdag, tijdens de GP Sven Nys, wel op jacht naar zijn zesde opeenvolgende zege dit seizoen. "Ik doe morgen een lange training. Dinsdag ga ik wat rust nemen en woensdag wacht er al meteen een nieuwe cross voor mij."

Van Empel wint met veel overmacht

Bij de vrouwen won eerder op de dag Fem van Empel met veel overmacht. De wereldkampioene van Visma - Lease a Bike reed de hele rit over het gladde parcours aan kop en bouwde haar voorsprong gestaag uit. Landgenote Lucinda Brand finishte op 37 seconden als tweede, de Hongaarse Blanka Vas werd derde op ruim een minuut.

Van Empel won voor de tweede keer in vier dagen: donderdag had ze ook al overtuigend de cross in het Belgische Gavere op haar naam geschreven. Het betekende haar tweede wereldbekeroverwinning van het seizoen. Van Empel zegt zelf dan ook in topvorm te verkeren: "Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik weet niet of dat nu ook zo is. Ik ga er in ieder geval hard voor blijven werken. Vandaag ging alles volgens plan en maakte ik weinig foutjes, ik denk dat dat belangrijk was."

Opmerkelijk feit: Marianne Vos maakte na bijna twee jaar afwezigheid haar rentree in het veldrijden. Ze bekroonde dat met een vijfde plek. Haar achterstand op ploeggenote Van Empel was bijna twee minuten, maar de 37-jarige wielrenster uit Babyloniënbroek was ‘toch’ tevreden.

"Het was een moeilijke wedstrijd en ik wist ook niet zo goed wat ik moest verwachten. Aan het einde voelde ik wel dat mijn energie niet meer overhield. Maar ik ben zeker blij met mijn eerste koers", zo meldde de achtvoudig wereldkampioene. Vorige winter sloeg ze het veldrijden over, haar laatste cross reed ze in januari 2023.