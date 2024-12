Van der Poel ook in vijfde cross oppermachtig

Mathieu van der Poel heeft zondag zijn vijfde veldrit van dit seizoen gewonnen. Hij ging als eerste over de finish bij de wereldbekercross in het Franse Besançon.

Ook bij deze veldrit had Van der Poel weinig last gehad van zijn concurrentie. De wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck reed in de wereldbekerwedstrijd al snel weg bij Toon Aerts en finishte uiteindelijk twintig seconden eerder dan de Belg.

De 29-jarige Nederlander won zijn vorige vier veldritten ook al overtuigend.

Rivaal Van Aert ziek

Van der Poel hoefde het in zijn eerste wedstrijden niet op te nemen tegen rivaal Wout van Aert, die zijn veldritseizoen later begon en ook nog ziek werd. Vrijdag in Loenhout reed de Belg zijn eerste cross, met de vierde plaats als resultaat. Van der Poel won met een voorsprong van veertien seconden op de Belgen Thibau Nys en Laurens Sweeck.

Aan het eind van de eerste ronde in Besançon reed Van der Poel nog samen met Aerts, maar daarna reed de Nederlander weg. Al snel verloor Aerts Van der Poel uit het oog en zag vervolgens dat de wereldkampioen hem niet meer liet terugkeren. Niels Vandeputte werd derde op ruim een halve minuut van Van der Poel.

Dichte mist

Helemaal vlekkeloos verliep de reis naar Besançon niet voor Van der Poel. Door de dichte mist kon hij zondag niet landen met zijn privéjet en moest het toestel uitwijken naar de luchthaven van Dole-Jura.