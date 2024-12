Bente (11) is EHBO'er: 'Mijn favoriet is de tweedegraads brandwond'

Van haar moeders 'brandwonden' koelen tot haar vader redden bij 'verstikking'. Bente (11) heeft het allemaal al tig keer geoefend. Ze is klaar voor het èchte werk als jongste EHBO'er van Nederland. Net als haar ouders wil ze anderen in nood graag helpen. Reanimeren doet ze nog niet, maar ze kan het wel. "Als je met je volle gewicht op iemand gaat hangen, dan kun je daar kracht mee zetten."

"Er is weleens een meisje op school met haar hand tussen de deur blijven zitten. Toen gingen ze haar hand koelen, maar je zag gewoon dat 'ie gebroken was", vertelt Bente. "Ik zei dat het gebroken was, maar ze bleven maar koelen en dat doet pijn. Ik kan dat beter, dacht ik toen."

"Met een vriendinnetje oefende ik dingen zoals 'de Rautekgreep'."

Tijdens Bentes opleiding kwam er van alles voorbij. Van hitteberoerte en heftige onderkoeling tot shock. Haar favoriete onderdeel? "Ik denk de tweedegraads brandwond. Die vind ik het makkelijkst om te behandelen." Best heftig om op zo'n jonge leeftijd bezig te zijn met dat soort situaties, zou je denken. "Dat is zo. Maar als je bezig bent, dan denk je daar door alle adrenaline niet aan", stelt Bente. Hoe ze dat zo zeker weet? "Dat heb ik zelf nooit ervaren, maar dat zegt mijn instructeur", lacht ze. De 11-jarige Helvoirtse oefende niet alleen op haar ouders, maar ook met haar vriendinnen. "Ik rij altijd met een vriendinnetje mee naar school en daar oefende ik dingen zoals 'de Rautekgreep' mee. Die greep gebruik je bijvoorbeeld als iemand op het spoor ligt en je diegene zo snel mogelijk moet weghalen. Dan trek je iemand met je armen onder zijn armen weg."

"Mensen zeggen: 'Als er iets is, dan weten wij waar jullie wonen!"

Bente heeft het van geen vreemde, zo vertelt haar moeder Chantal. "Mijn man heeft een EBHO-diploma, ik ben zelf EHBO-instructeur en help mee als lotusslachtoffer en nu onze dochter ook. We zijn wel een heel veilig gezin", lacht ze. "We krijgen hele leuke reacties. Mensen die zeggen: 'Als er iets is, dan weten wij waar jullie wonen!" Maar hoe reanimeer je een volwassene als je nog maar 11 jaar oud bent? "Dat kan gewoon", stelt Bente. "Als je met je volle gewicht op iemand gaat hangen, dan kun je daar kracht mee zetten." Toch wacht Bente nog wel een tijdje voordat ze daadwerkelijk iemand gaat reanimeren. "Reanimeren is best heftig en ook best vermoeiend. Dus dat ga ik pas doen als ik iets ouder ben."

"Ik wil net als mijn moeder lotusslachtoffer worden."

Haar ouders zijn apetrots. "Ik vind het geweldig, echt super!" zegt haar moeder. "Ze zei wel dat ze haar EHBO-diploma wilde halen, maar dat ze zo snel zou beginnen, had ik niet verwacht." Bente wil heel graag haar moeder achterna. "Ik wil net als zij lotusslachtoffer worden. Dus dat mensen op mij kunnen oefenen met EHBO. Maar ik mag pas op cursus als ik 16 ben." Begin volgend jaar gaat Bente voor het eerst officieel aan de slag als EHBO'er tijdens een voetbaltoernooi in de buurt. Maar sinds het behalen van haar diploma is ze eigenlijk al 'aan het werk' als EHBO'er. Of ze zich zorgen maakt over oudejaarsnacht? "Ik denk gewoon: doe een veiligheidsbril op. Doe niet zo eigenwijs, doe het gewoon." En als het dan toch misgaat bij haar in de straat? "Dan kan ik helpen", zegt ze resoluut.