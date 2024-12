Overvaller en personeel in gevecht op vakantiepark Kaatsheuvel

Bij vakantiepark Europarcs in Kaatsheuvel is zondag aan het einde van de middag een overval gepleegd. Een man liep het kantoor van het vakantiepark binnen, eiste geld en viel een personeelslid aan.

Daarna ontstond een worsteling, waarna de verdachte op de vlucht sloeg. Het slachtoffer achtervolgde de man, en toen ontstond er weer een gevecht. De overvaller ging er uiteindelijk opnieuw vandoor.

De medewerker raakte lichtgewond en is ter plaatse door personeel van de ambulance gecontroleerd.

Het is niet duidelijk wat de overvaller precies heeft buitgemaakt. De verdachte is een man met een donkere huidskleur en donker haar. Hij is rond de 30 jaar oud en heeft een gespierd postuur. Hij droeg een trui met capuchon, een zwarte jas en een donkere broek.

De politie vraagt mensen die de man zien om 112 te bellen en hem niet zelf te benaderen.