Het wil maar niet lukken, vuurwerkshow weer afgelast door harde wind

De Tilburgse vuurwerkshow met Nieuwjaar is voor het derde jaar op rij afgelast. Andere plekken die het jaar met vuurwerk in willen luiden, waaronder Eindhoven en de Efteling, worstelen ook met de slechte weersvoorspelling. Waar gaat het knallen en waar worden de plannen omver geblazen?

In Tilburg, Eindhoven en de Efteling stonden grote vuurwerkshows gepland. Gedeeltelijk met als doel om bewoners te ontmoedigen om zelf te gaan stunten en in het Kaatsheuvelse sprookjespark als onderdeel van een feestelijke viering van de jaarwisseling.

Tilburg

Maar slechte weersomstandigheden gooien voor alle organisatoren wederom roet in het eten. In Tilburg waren er vier shows door de gemeente gepland, als alternatief voor de verder vuurwerkvrije gemeente. Om zeven uur 's avonds en om 12 uur 's nachts zou het gaan knallen, in de Piushaven en in het Reeshofpark.

Over de vroegste shows wordt dinsdagmorgen nog besloten, maar de nachtelijke knalpartij is door de wind nu definitief van de kaart.

Er wordt geen alternatief geboden. Ook op 1 januari ziet de weersvoorspelling er nog te slecht uit. "Maar we gaan kijken hoe we dit de komende jaren anders kunnen doen", vertelt een woordvoerder van de gemeente Tilburg. "Uiteindelijk is het beter om steeds verder weg te gaan van het vuurwerk. In verband met de slachtoffers, met het milieu, maar ook zodat we minder weersafhankelijk zijn." Lasershows zijn om die reden bijvoorbeeld een optie.

Eindhoven

Die invulling is in Eindhoven al even in beeld. Zij houden jaarlijks een NewyearsEhve-evenement, met ruim 25.000 feestvierders. Daar komen artiesten optreden, zijn special effects te zien en hebben ze glittermachines. Zij wachten tot het laatste moment af, om de knoop door te hakken.

"Het voordeel is dat wij niet alleen een vuurwerkshow zijn", vertelt een woordvoerder van NewyearsEhve. "Maar je wil het totale plaatje laten zien aan je toeschouwers. En vuurwerk maakt het wel spectaculairder."

"Als dinsdag nog steeds blijkt dat het te hard waait om een veilige vuurwerkshow te kunnen verzorgen, gaat het vuurwerk niet door. Maar voor nu zijn we nog volle bak aan het opbouwen", vertellen de Eindhovenaren.

Efteling

De Efteling wacht groen licht af, tot het laatste moment. "Vooralsnog gaat de show gewoon door", zegt de woordvoerder van het park. "We houden het in de gaten en moeten morgen voor de show echt even kijken naar het weer." Wel liggen er een aantal alternatieve scenario's op de plank ter vervanging van de pyro-show. "Een mooie show met diverse showeffecten", vertelt de Efteling. Maar wat die showeffecten dan zijn, blijft een raadsel.