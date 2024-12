Dodelijke woningbrand dreunt na in de buurt: 'Leek wel een film'

De woningbrand aan de Loderstraat in Eindhoven waarbij zondag een vijftigjarige man om het leven kwam, heeft diepe indruk gemaakt op buurtbewoners. Verschillende omwonenden zagen hoe het slachtoffer geen kant meer op kon. "Ik werd 's nachts een paar keer wakker en dacht aan de brand."

Zwartgeblakerde muren en kozijnen en een politieauto die de wacht houdt. Het zijn de overblijfselen van een verwoestende woningbrand aan de Loderstraat in Eindhoven afgelopen zondagmiddag.

Steven mocht in zijn woning blijven, maar het huis van zijn buren moest ontruimd worden. "Ik had de kattenmand en een map met belangrijke papieren voor de zekerheid ook al gepakt. Je weet het maar nooit."

Ook voor Jaoud uit de aangrenzende Sprenger van Eycklaan was het weer schrikken. In september moest hij samen met zijn ouders en broertje het huis uit vanwege een brand in de woning van de buren.

En enkele maanden later gaat het zo'n vijftig meter verderop dus weer mis . "We hoorden sirenes en zagen weer een hoop hulpdiensten", vertelt hij. "Iedereen stond met elkaar te praten. Toen het slachtoffer onder een wit laken op een brancard naar buiten werd gebracht, viel iedereen stil. Heel erg wat er is gebeurd."

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Vijftien huizen werden zondag ontruimd. Woonbedrijf, eigenaar van de huizen, laat weten dat twee bewoners nog niet terug kunnen naar hun eigen huis. De overige bewoners kunnen weer naar huis.

Bekijk hier beelden van de woningbrand: