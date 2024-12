Dak van supermarkt in brand, brandweer vreesde voor ontploffing gasflessen

Appartementen boven een supermarkt aan de Van Gentlaan in Breugel zijn maandagavond tijdelijk ontruimd omdat het dak van de supermarkt in brand stond. Op het dak stonden ook twee gasflessen die konden ontploffen.

Het sein brandmeester is inmiddels gegeven. De gasflessen zijn door de brandweer gekoeld. Het dak is met een warmtecamera geïnspecteerd. De brandweer is weer terug naar de kazerne.

De winkel heeft brandschade aan het dak en binnen is waterschade. De bewoners kunnen weer terug naar hun appartementen. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.

Omstanders werden gedurende de brand op grote afstand gehouden. De brandweer vreesde voor ontploffing van de gasflessen. "We willen de mensen die daar wonen dan ook eerst in veiligheid hebben", verklaarde een woordvoerder van de brandweer.

'Onvoorspelbaar scenario'

Dat is ook de reden dat de brandweer opschaalde naar grote brand. Een extra blusvoertuig kwam naar de brand om te helpen bij de ontruiming. Ook kwam een extra officier van dienst naar de brand. De supermarkt begon al eerder met ontruimen.

"Zo lang de gasflessen daar staan, is het een onvoorspelbaar scenario qua omvang en grootte. Vandaar dat we extra handjes inzetten voor de ontruiming", vertelde de woordvoerder van de brandweer.

Waarom de gasflessen op het dak stonden, is ook voor de brandweer nog steeds onduidelijk. Ook over de oorzaak is nog niets bekend. De supermarkt wil niet reageren op vragen, zo laat een medewerker weten.