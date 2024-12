Asbest vrijgekomen bij grote brand voormalig Schoenenmuseum

De brand in het voormalig Leder- en Schoenenmuseum aan de Elzenweg in Waalwijk is onder controle, dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op X. Bij de brand in het leegstaande pand is asbest vrijgekomen, de brandweer waarschuwt omwonenden om aangetroffen deeltjes niet aan te raken. De vlammen sloegen maandagavond rond tien uur uit het dak. De brand veroorzaakte veel rook, die trok over het centrum van Waalwijk richting het noordoosten.

De lucht kleurde in de omgeving oranje. Er werd een NL-Alert verstuurd naar mensen in de omgeving. Het advies aan bewoners was om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen. Rond half een heeft de brandweer gemeld dat de brand onder controle is. Bij de brand is asbest vrijgekomen. De brandweer brengt met meetploegen in kaart waar de asbestdeeltjes neergekomen zijn. "Zie je deeltjes liggen, dat kunnen ook andere deeltjes zijn bijvoorbeeld van isolatiemateriaal, blijf er dan vanaf en laat het liggen", luidt het advies van de brandweer. Jongeren gezien

Volgens een 112-correspondent ter plaatse doet het verhaal de ronde dat er vlak voor de brand een aantal jongeren zijn gezien die wegrenden. Een woordvoerder van de brandweer liet maandagavond weten dat bij haar niet bekend is of er jongeren gezien zijn. "We zijn nu vooral bezig om de brand te bestrijden." De politie is maandagavond niet bereikbaar. Het pand bestaat uit acht hallen, de voorste twee hallen zijn al zo goed als uitgebrand. Om de brand te kunnen blussen, was veel water nodig meldde de brandweer. Er moest extra watervoorziening geregeld worden met waterwagens en door het aanleggen van een watertransport. Opschaling naar Grip-1

De brandweer schaalde op naar Grip-1, dat betekent dat er coördinatie nodig was tussen verschillende hulpdiensten zoals brandweer en politie. Vlakbij de brand werd een coördinatiecentrum ingericht voor de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten. De brand heeft gewoed in een leegstaand gebouw. Volgens de brandweer zijn er geen mensen gewond geraakt en was er voor panden in de omgeving geen direct gevaar.

Wachten op privacy instellingen...

De brandweer kwam met acht tankautospuiten en twee hoogwerkers bij de brand. Ook twee waterwagens, een adviseur gevaarlijke stoffen, een officier van dienst en een hoofdofficier van dienst werden opgetrommeld. Het Nederlandse Leder- en Schoenenmuseum in het pand aan de Elzenweg is sinds januari 2017 voor publiek gesloten. Op het pand is nog een muurschildering te zien uit het verleden.

Foto: Marcel van Dorst / Eye4Images

Foto: Erik Haverhals / FPMB

Foto: Marcel van Dorst / Eye4Images

Foto: Erik Haverhals / FPMB