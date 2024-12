Jongen (13) op straat beroofd, vier minderjarigen opgepakt

Een 13-jarige jongen is maandagmiddag beroofd van zijn jas en schoenen. Dit gebeurde op de Spoorlaan in Tilburg. Tien minuten later heeft de politie vier jongens opgepakt. Dat laat de politie dinsdag weten.

Het slachtoffer liep samen met twee vrienden door de stad. Op een gegeven moment worden zij aangesproken door de vier verdachten. Twee van hen pakken daarna de 13-jarige jongen vast en trekken zijn dure jas uit. Ook moest hij zijn schoenen uitdoen en aan de jongens geven. Niet veel later gaan ze ervandoor. Vrienden bellen politie

De vrienden van het slachtoffer belden vervolgens meteen de politie. Hierdoor waren agenten snel op de plek van de beroving en konden de verdachten al na tien minuten worden aangehouden. Twee in de Le Sage Ten Broekstraat en twee in de Mr. Stormstraat in Tilburg. De gestolen spullen zijn weer teruggegeven aan het slachtoffer. Van het slachtoffer werd een aangifte opgenomen en de getuigen legden hun verklaring af. De vier verdachten worden dinsdag gehoord door rechercheurs. Het zijn allemaal jongens in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar.