Grote brand in het oude Schoenenmuseum is waarschijnlijk aangestoken

De grote brand in het voormalig Leder- en Schoenenmuseum aan de Elzenweg in Waalwijk maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie dinsdagochtend. De brand werd tot diep in de nacht geblust. Er vielen geen gewonden. Wel kwam er asbest vrij.

Volgens een 112-correspondent ter plaatse deed maandagavond het verhaal de ronde dat er jongeren zijn gezien die wegrenden net voordat de brand uitbrak. Een woordvoerder van de brandweer liet maandagavond enkel weten dat dat bij haar niet bekend was. Bewoners

Een buurtbewoner noemt het een heftige brand. De grote donkere zwarte rookpluim vond hij heftig om te zien. “Jammer voor het pand. Ik hoop dat de buren er weinig last van hebben gehad”, zegt de man. Volgens de brandweer hebben andere panden rond het oude museum geen schade opgelopen. Een man die tegenover het pand woont is bang dat er asbestdeeltjes zijn neergedaald in zijn voortuin. "Op een gegeven moment leek het wel mistig. Toen keek ik naar buiten en zag ik een steekvlam. Ik heb echt nog nooit zo'n steekvlam gezien." Een andere buurtbewoner denkt dat vuurwerk de brand heeft veroorzaakt. Hij baalt dat het oude museum is afgebrand. “Ik heb hier veel herinneringen van toen het nog een museum was. Als dit niet vraagt om een vuurwerkverbod, wat dan wel?” Brand

De oorzaak van de brand wordt nog altijd onderzocht. De brand brak maandagavond rond tien uur uit. Pas rond kwart voor drie 's nachts werd het sein brand meester gegeven. Rond vier uur werd er nog nageblust. Nadien is een deel van het pand gesloopt door de brandweer. Het pand bestaat uit acht hallen, daar lijkt niets meer van over. Het Nederlands Leder- en Schoenenmuseum in het pand aan de Elzenweg is sinds januari 2017 voor publiek gesloten. Op het pand is nog een muurschildering te zien uit het verleden. Asbest

Bij de brand is asbest vrijgekomen. De brandweer brengt met meetploegen in kaart waar de asbestdeeltjes neergekomen zijn. "Zie je deeltjes liggen, dat kunnen ook andere deeltjes zijn bijvoorbeeld van isolatiemateriaal, blijf er dan vanaf en laat het liggen", luidt het advies van de brandweer.

Foto: Erik Haverhals/SQ Vision.

Foto: Noël van Hooft.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.