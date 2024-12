Van medailleregen tot promotiefeest: dit zijn de mooiste sportmomenten

Het was een jaar vol indrukwekkende prestaties voor de Brabantse sporthelden. Van gouden medailles tot unieke primeurs en historische titels. Dromen werden waargemaakt en grenzen werden verlegd. We blikken terug op de mooiste Brabantse sportmomenten van het jaar.

Zege met afstand Het jaar begon goed voor de toen 21-jarige Fem van Empel. In het Tsjechische Tabor pakte de veldrijdster uit Den Dungen haar tweede wereldtitel. Bij de start was ze als eerste weg en de voorsprong bleef maar groeien. Een indrukwekkende zege dus, met meer dan een minuut voorsprong op de tweede plaats.

Kampioenuh!

PSV trapte het jaar af met een record door voor de zeventiende keer op rij thuis te winnen van Excelsior. Al snel werd duidelijk dat de landstitel binnen handbereik was. En op 5 mei was het zover: de 25e landstitel werd veiliggesteld tegen Sparta. Het feest in Eindhoven barstte los en duurde maar liefst twee dagen. Zo'n 100.000 mensen vierden het mee tijdens de huldiging op maandag.



Voor fan Frits was het extra fijn dat PSV het kampioenschap veroverde, want hij had in maart de schaal al op zijn lijf laten tatoeëren.

Feest bij NAC

Willem II maakte zijn comeback in de Eredivisie, na een seizoen vol ups en downs in de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers kroonden zich tot kampioen en veroverden zo hun plek in de hoogste divisie van Nederland.

Maar NAC Breda zorgde voor nog meer feestgedruis. De club eindigde dit seizoen als achtste in de Keuken Kampioen Divisie, maar knokte zich via de play-offs alsnog naar de Eredivisie. Na twee bloedstollende wedstrijden tegen Excelsior konden fans zich weer voorbereiden op goedgevulde avondjes NAC.