Tilburgs vuurwerk eerder op de avond alsnog de lucht in

Het vuurwerk dat in Tilburg klaarlag voor de jaarwisselingsshow die vanwege het slechte weer is afgelast, gaat eerder op de avond toch de lucht in. De gemeente laat weten dat zowel in de Piushaven als in het Reeshofpark nu een extra uitgebreide show te zien is, om 19.00 uur. Op dat tijdstip stonden kinder-shows gepland. Die worden nu uitgebreid met het vuurwerk dat eigenlijk om middernacht zou worden afgestoken.

Samen met weersdeskundigen heeft de gemeente gekeken naar een veilig moment. De weersvoorspellingen zien er op het tijdstip van de vroege shows goed uit. “Het is jammer dat de shows om 00.00 uur niet door kunnen gaan, maar we zijn blij dat de shows om 19.00 uur wel veilig kunnen plaatsvinden", vertelt de burgemeester. De shows beloven, volgens de gemeente, op beide plekken "een indrukwekkend vuurwerk-, licht- en laserspektakel" te worden. Omdat rond middernacht harde windstoten worden verwacht, gaan de shows die voor dat moment waren gepland niet door. Eerder op de avond wordt beter weer verwacht. De gemeente blijft de verwachtingen wel in de gaten houden. Jaarwisselingsshows in Brabant

Tijdens de jaarwisseling zijn er meerdere jaarwisselingsshows in Brabant. Vooralsnog gaan de vuurwerkshows in de Efteling en tijdens New Years EHVE in Eindhoven 'gewoon' door. Zij houden de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten.