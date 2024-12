Hulpdiensten klaar voor lange nacht: 'Blijf met je poten van hen af'

Het wordt een lange en spannende nacht voor de hulpdiensten. De minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid brachten daarom dinsdag een werkbezoek aan hulpverleners in Roosendaal. Ze probeerden hen een hart onder de riem te steken. "Blijf met je poten van hen af", waarschuwt staatssecretaris Coenradie.

De bevelvoerder van de brandweer vanavond, Arno van Poeijer, verwacht een drukke nacht. "Ik denk dat we gemiddeld in Roosendaal ongeveer dertig tot veertig keer uitrukken op zo'n avond. Het zijn vaak kleine en korte incidenten en we gaan door van de ene naar de andere en proberen het netjes te blussen."

Ondanks de spanning is het volgens Arno ook altijd heel gezellig. "Je bent op pad met de ploeg en komt allerlei mensen tegen. Iedereen is blij tijdens de jaarwisseling en dat maakt het vaak wel een leuke dienst."

Toch zijn Arno en zijn collega's vanavond meer alert dan tijdens een normale dienst. "Er is vaak wel agressie tegen hulpverleners of er wordt met vuurwerk gegooid. We spreken daarom aan het begin van de dienst met elkaar af dat we goed op elkaar letten."

De hulpdiensten in Roosendaal hebben veel geleerd van de onrustige jaarwisselingen een aantal jaar geleden. "Naar aanleiding van die vuurwerkrellen die hier zijn geweest zijn lessen geleerd. Daarom is het mooi dat we hier vandaag zijn. Zo wordt er gewerkt met drones om beter zicht te krijgen op wat er gebeurt en worden er scanauto's ingezet waarbij politie en brandweer samen onopvallend door de wijk rijden en dingen in de kiem proberen te smoren."

Ook politie-agent Martijn Mol is klaar voor vanavond. "Het wordt een lange dag. Niet alleen de nacht zelf, maar ook de voorbereiding kost ons behoorlijk wat capaciteit." Samen met andere hulpdiensten en de gemeente, zijn ze al maanden bezig met de jaarwisseling. "Het is een aantal jaar geleden erg onrustig geweest en we hebben vuurwerkrellen gehad, we hopen niet terug te gaan naar die periode."

De verhalen van hulpverleners maakten indruk op staatssecretaris Ingrid Coenradie. "Zo'n dertig tot veertig meldingen is niet niks, dat is hard werken. Het is een pittige klus en daar heb ik heel veel bewondering en respect voor." Haar boodschap is duidelijk: "Blijf met je poten van hulpverleners af, toon respect en laat mensen hun werk doen."

Het is de eerste oudjaarsnacht voor Van Weel als minister. "Natuurlijk vind ik het spannend want ik gun de hulpdiensten rust en veiligheid en op zo'n nacht is het spannend of dat ook gebeurt." Hij maakt zich vooral zorgen over de cobra's, die de laatste tijd veel in het nieuws zijn. "Cobra's zijn verschrikkelijk en daar moeten we vanaf. Daarom zijn ze ook verboden en vallen ze onder de wet wapens en munitie."

Ondanks dat ze verboden zijn, ziet hij ze toch opduiken. "We kunnen met regels niet de mindset van mensen veranderen. Mensen moeten beseffen dat je geen illegaal vuurwerk af moet steken. Dat is met een reden, want daar kunnen gewoon doden en gewonden bij vallen. En ze moeten er al helemaal geen hulpverleners mee belagen."

Het gaat bijna beginnen voor politie-agent Martijn. "Nog een paar uurtjes en dan gaat het los. Dat voelt een beetje dubbel: aan de ene kant hoop je op een rustige nacht, aan de andere kant hoop je dat je met z'n allen fijn bezig kunt zijn en dat iedereen veilig thuis kan komen."