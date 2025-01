Dit kun je doen met overgebleven oliebollen: van 'oliedel' tot 'sushibol'

We harken tijdens oudjaarsdag de ene na de andere oliebol naar binnen. Maar wat doen we met de overgebleven oliebollen? We vroegen het tv-kok Danny Jansen én gingen zelf aan de slag. "Ik ben een groot voorstander van frikandellen, maar een frikandel in een oliebol, daar kan ik me niks bij voorstellen."

"Wat kun je met een overgebleven oliebol? Daar dacht ik vanmorgen zelf ook nog aan, toen ik weer twintig oliebollen haalde", lacht Danny. "Ik denk dat je oliebollen een beetje als brood kunt zien. Wat je kunt doen met oud brood, kun je ook wel doen met oliebollen." Broodpudding en wentelteefjes

Een aantal jaar geleden maakte Danny er zelf een broodpudding van. "Dat werkt ook goed met oud stokbrood, dus waarom zou je het niet met oliebollen doen? En dan voeg je wat melk en eieren toe en je doet er wat suiker in natuurlijk. Dat doe je gewoon in een ovenschaal en dan serveer je 'm met een lekkere whiskey-botersaus. Dan kun je het jaar op 1 januari weer lekker beginnen." En dan nog een andere optie: "Je kunt de oliebollen ook in plakjes snijden en door een eierbeslag halen, dan worden het een soort wentelteefjes. Dat is lekker voor het nieuwjaarsontbijt." Onze collega's van de social redactie doken zelf de keuken in en kwamen met drie bijzondere varianten. De oliedel speciaal

Kan het niet vet genoeg voor jou? Dan is het tijd om nog meer fruit uit de bruine fruitschaal te halen. Gooi een frikandelletje in de frituur en snijdt ondertussen een oliebol netjes doormidden. Beleg de oliebol met de frikandel, en garneer 'm met gesneden uitjes, curry en mayonaise.

Oliedel (Foto: Omroep Brabant).