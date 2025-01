Benjamin is bestolen van benzine: 'Ineens twee gaten in de tank'

Dieven boorden afgelopen weekend op een parkeerterrein in Boxtel twee gaten in de tank van de auto van Benjamin Decker en stalen de benzine. Volgens de politie is dit geen bekende methode of iets wat vaker voorkomt.

Benjamin was met zijn vriendin aan het klussen in hun nieuwe woning in Tilburg en bleef overnachten bij zijn schoonouders in Boxtel. Toen hij de volgende ochtend de auto wilde starten "rook het naar benzine. En de meter gaf aan dat de tank leeg was", vertelt Benjamin.

Hij dacht eerst dat de inhoud was leeggehaald via een slang en reed naar een tankstation om de tank opnieuw vol te gooien. "Maar de benzine kwam er meteen weer uit onderaan de auto en er lag een plas van een paar liter", zegt Benjamin. Hij ging onder de auto kijken, maar "omdat ik nogal lang haar heb, was het lastig en zat ik met mijn haar in de benzineplas."

"Het is erg vervelend dat dit geintje me een paar klusdagen kost", vertelt Benjamin. Over een paar dagen kan hij de tank vervangen en weer zijn auto gebruiken. Van de dieven ontbreekt voor zover bekend elk spoor.

Bij navraag laat de politie Oost-Brabant weten dat voor zover bij hen bekend het boren van gaten in benzinetanks geen bekende methode is om benzine te stelen en niet iets is wat vaker voorkomt.