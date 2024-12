Burgemeester Tilburg: 'Handhaven afsteekverbod heeft geen prioriteit'

Hulpverleners in Tilburg hebben het met de jaarwisseling al druk genoeg met het voorkomen van ongelukken of optreden tegen ongeregeldheden. Daarom heeft de handhaving van het afsteekverbod van vuurwerk geen prioriteit, zegt burgemeester Theo Weterings.

Toen de gemeenteraad van Tilburg in mei 2023 instemde met een vuurwerkverbod, was de vraag aan de burgemeester of het afsteekverbod gehandhaafd kan worden tijdens de jaarwisseling om 12 uur. “Ik heb gezegd: nee, dat is niet mogelijk. Het is altijd al een gevaarlijke nacht”, zegt Weterings.

Veel risico’s

“Veel hulpverleners zijn al op pad om ongelukken te voorkomen of moeten optreden omdat er ongeregeldheden zijn. Helaas, want dat is heel vervelend. Maar dat heeft wel de prioriteit. En handhaven op het verbod om vuurwerk af te steken, heeft geen prioriteit.”

Toch is het afsteekverbod voor de burgemeester belangrijk. “We vinden dat het afsteken van vuurwerk veel risico’s met zich meebrengt voor de veiligheid. Maar ook het milieu aantast. Daarom heeft de gemeenteraad ook uitgesproken dat we naar een vuurwerkvrij Tilburg willen werken”, vertelt Weterings.

Activiteiten in gemeente

De gemeente zet in op activiteiten rondom de jaarwisseling om het gemeenschapsgevoel te versterken. Een daarvan is een centrale vuurwerkshow, die op oudjaarsavond wordt gehouden. Oorspronkelijk zou dat om middernacht zijn, maar vanwege het weer is de vuurwerkshow van 00.00 uur afgelast. De show van 19.00 uur kon wel doorgaan.

“Als er risico’s zijn dat het vuurwerk terechtkomt op plekken waar het helemaal niet moet, dan neem je dat besluit”, zegt de burgemeester. Bij de centrale vuurwerkshow zit ook voor een deel een show met lichten en lasers. “Dat willen we ook in de toekomst doen, omdat licht minder gevoelig is voor het weer dan vuurwerk.”

De burgemeester zegt dat de gemeente het afsteekverbod van de andere kant is gaan benaderen. “Wat kunnen we stimuleren rondom de jaarwisseling, om extra activiteiten te hebben. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar gezelligheid is. Dat hoort ook bij oud en nieuw”, aldus burgemeester Weterings.

