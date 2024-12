Brand in appartement onder controle, bewoners ontruimd

De uitslaande brand in een appartement aan het Van Coehoornplein in Den Bosch is onder controle. Dat meldt de brandweer. De brandweer kwam met meerdere korpsen naar de brand. De vlammen sloegen uit het gebouw. De brand wordt nageblust en er is nog altijd veel rook.

De brand woedde in een appartement op de eerste etage, aan de achterkant van het complex. Door de brand heeft dat appartement veel schade opgelopen. Zes andere appartementen hebben rook-, roet- en waterschade opgelopen. Bewoners van zes appartementen moesten hun huis uit en worden elders ondergebracht, zo laat een woordvoerder van de brandweer weten. In totaal heeft het gebouw vier verdiepingen. Op de begane grond zijn winkels gevestigd. Korpsen uit Den Bosch, Vlijmen en Hedel zijn erbij om de brand te bestrijden. De politie heeft de omgeving ruim afgezet. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision