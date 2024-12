Samenscholingsverbod nadat bakkerij opnieuw doelwit is van zwaar vuurwerk

Er is een samenscholingsverbod uitgevaardigd voor het gebied rondom de bakkerij aan de Ericalaan in Bergen op Zoom. Daar ontstond zondagavond brand omdat het pand doelwit was van zwaar vuurwerk. Dinsdagavond was het opnieuw raak en ook onrustig in de omgeving. Burgemeester Margot Mulder heeft daarom het verbod tot samenscholing ingesteld om de rust terug te laten keren in de buurt.

Bij de Turkse bakkerij Asya aan de Ericalaan 49 ging zondagavond een vuurwerkbom af. Dat leidde toen tot brands en gesprongen ramen. De gevel raakte door de vuurwerk beschadigd en is zwartgeblakerd. De politie vermoedt dat het explosief zondagavond met opzet is geplaatst. Opnieuw incidenten

Dinsdagavond werd rond de bakkerij opnieuw zwaar vuurwerk afgestoken en was het in de omgeving onrustig. Er zijn nu bouwhekken voor de zaak gezet. Burgemeester Mulder heeft na deze nieuwe incidenten overleg gehad met de officier van justitie en daarna besloten een samenscholingsverbod af te kondigen. Onnodig bij elkaar

Dat betekent dat het rond de bakkerij nu verboden is om onnodig met een groepje mensen bij elkaar te komen in de openbare ruimte of met uitdagend gedrag ongeregeldheden uit te lokken. Het samenscholingsverbod geldt tot dinsdag 2 januari middernacht. Het gaat om het gebied tussen de Ericalaan, de Gentiaanstraat, de Esdoornstraat, de Plataanstraat, de Acacialaan, de Beukstraat en de Vijverberg.