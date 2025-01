3 jongens gewond door explosie van vuurwerkbom

Drie jongens zijn dinsdagavond gewond geraakt door de explosie van een vuurwerkbom op de Vierlanderdreef in Cuijk. Een van de jongens raakte ernstig gewond aan zijn buik en gezicht, volgens de politie is hij buiten levensgevaar.

Het zou volgens een 112-correspondent mis zijn gegaan toen er een zogeheten shell werd afgestoken. Deze ontplofte niet, waarna het drietal terugliep naar het stuk vuurwerk. Op dat moment ging de vuurwerkbom alsnog af.

Ernstig gewond

Door de enorme klap raakte een jongen ernstig gewond aan zijn buik en gezicht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht in een ambulance. De twee andere slachtoffers liepen verwondingen in hun gezicht op. Ook zij moesten naar het ziekenhuis.

Al de hele avond zou een groep jongeren vuurwerk aftsteken op en rond de Vierlanderdreef en ook vuurwerk naar elkaar gooien. De politie rukte met veel wagens uit en zou ook vuurwerk in beslag hebben genomen.

In beslag

Volgens een 112-correspondent heeft de politie na het incident nog onderzoek gedaan op de plek van de explosie en zijn enkele mensen gecontroleerd op het bezit van illegaal vuurwerk.

Daarbij zouden rugzakken met onder andere illegale shells en cobra's, maar ook siervuurwerk in beslag zijn genomen.