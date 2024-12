4 mensen gewond en grote ravage bij 3 huizen door omgevallen vuurwerkpot

Vier mensen zijn dinsdagavond in Reusel gewond geraakt bij een groot ongeluk met zwaar vuurwerk. Er is volgens de politie een vuurwerkpot omgevallen en in een huis aan De Rijt terecht gekomen. De klap veroorzaakte een enorme ravage bij drie huizen in de straat.

Het vuurwerkongeluk gebeurde rond kwart over tien. Bij drie huizen klapten de ramen eruit. Ook een bestelbus vlakbij de plek van de explosie had veel schade. Traumahelikopter

Van de vier gewonden zijn er twee door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een van de twee was ernstig gewond en moest behandeld worden door medici van de traumahelikopter. Volgens de politie is het slachtoffer niet in levensgevaar. Vuurwerkvondst

Op een parkeerplaats even verderop stond een auto met een Belgisch kenteken met op de achterbank veel vuurwerk. De eigenaar was nergens te bekennen en agenten hebben de auto geopend. De politie doet uitgebreid onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en wie er voor verantwoordelijk is.