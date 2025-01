Dak van supermarkt door grote brand verwoest, binnen vooral waterschade

Een grote brand op het dak van de Dirk van den Broek-supermarkt aan de Noordgeest in Bergen op Zoom heeft in de nieuwjaarsnacht flinke schade veroorzaakt. Rond kwart voor een 's nachts werd de brand ontdekt. Er waren metershoge vlammen te zien en er kwam veel rook vrij. Het dak is verwoest, binnen in de winkel is vooral veel rook- en waterschade.

De brandweer rukte met veel materieel uit om de vlammenzee te bestrijden. Er werden meerdere tankautospuiten en hoogwerkers ingezet om te voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen huizen. Het vuur was rond twee uur 's nachts onder controle. Ondanks de metershoge vlammen, kon de brandweer voorkomen dat de winkel volledig vlam vatte. Er zouden wel wat kleine brandhaardjes binnen zijn geweest, maar het vuur woedde niet zo hevig als op het dak, meldde de Veiligheidsregio Zeeland-West-Brabant. Aanhouding

Tijdens de bluswerkzaamheden werd een man aangehouden. Die stond ruzie te maken met de aanwezige mobiele eenheid. Toen hij werd gesommeerd weg te gaan door de agenten, begon hij ruzie te maken met een omstander. De man werd na een worsteling opgepakt. Veel rook

Er kwam veel rook vrij, de brandweer adviseerde omwonenden daarom de ramen en deuren te sluiten. Rond twee uur waren de vlammen gedoofd en was er alleen nog witte rook te zien. Opvallend is dat op de parkeerplaats van de supermarkt een uitgebrande auto stond. Die brandde in de middag uit.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.