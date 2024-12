Grote uitslaande brand in supermarkt: vlammen slaan metershoog uit het dak

De Dirk van den Broek-supermarkt aan de Noordgeest in Bergen op Zoom staat in brand. Het vuur werd woensdag rond kwart voor één 's nachts ontdekt. De vlammen slaan metershoog uit het dak van de supermarkt, die middenin een woonwijk staat.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de vlammenzee te bestrijden. Zo worden er diverse tankautospuiten en hoogwerkers ingezet om te voorkomen dat de brand overslaat naar naastgelegen huizen.

Het dak van de supermarkt staat volledig in brand. Onderzocht wordt of het vuur ook het winkelgedeelte heeft bereikt.

Veel rook

Er komt veel rook vrij en brandweer adviseert omwonenden daarom de ramen en deuren te sluiten, maar ook de ventilatie uit te zetten.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt.