Dit was de nieuwjaarsnacht: brand in supermarkt en gewonden door vuurwerk

Een grote brand op het dak van een supermarkt in Bergen op Zoom en gewonden door ongelukken met vuurwerk in Cuijk en Reusel; de nieuwjaarsnacht verliep niet voor iedereen feestelijk. Hier praten we je bij over wat er op oudejaarsavond en in de nieuwjaarsnacht gebeurde in Brabant.

Grote schade in appartementen door brand De brandweer moest op oudejaarsavond in Den Bosch al meteen in actie komen voor een brand in een appartementencomplex aan het Van Coehoornplein. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit. De vlammen sloegen uit het gebouw. De schade in de appartementen is groot.

Scooters in brand en ME op de been

In Breda begon de avond onrustig. Op meerdere plekken in de stad werden deelscooters en verkeersborden in brand gestoken. Op de Epelenberg lagen de scooters en borden midden op de weg. Er was veel politie aanwezig.

Even verderop, In de wijk Hoge Vucht, was ook veel politie op de been. Er reden zeker tien busjes van de Mobiele Eenheid (ME) en een waterkanon van de politie rond. In het verleden was het erg onrustig tijdens de oudjaarsnacht in de wijk.

Op de Wensel Cobergherstraat in de Hoge Vucht werden containers op straat gezet en in brand gestoken. De brandweer kon onder het toeziend oog van de ME de brand blussen.

Beelden van de brand op de Epelenberg: