Dakdekkersoorlog gaat ook in 2025 door: eerste busje in brand gestoken

Het nieuwe jaar is nog geen vijf en een half uur oud, maar de dakdekkersoorlog in Den Bosch lijkt gewoon door te gaan. Een busje van een dakdekker, dat achterin op een parkeerplaats aan De Oever in Den Bosch stond, is woensdagmorgen in brand gestoken. Het gaat vrijwel zeker om een gerichte aanslag: voertuigen van andere dakdekkers die in de buurt stonden, bleven buiten schot.

De brand(stichting) werd rond tien voor halfzes woensdagmorgen gemeld. De politie heeft de eigenaar van het busje bijgepraat en ze is een onderzoek begonnen. De voorzijde van het oranje busje raakte ondanks alle goede wil van de brandweer zwaar beschadigd en bleef na het blussen zwartgeblakerd achter.

De brandweer probeerde de schade te beperken (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision).

De schade was groot (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision).