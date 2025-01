Poes uit haar lijden verlost: opvang is dringend op zoek naar eigenaar

Een poes die maandag in slechte toestand was gevonden in Liessel, is een dag later uit haar lijden verlost. Dit meldt de Stichting Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven (ROZE). Ze is met spoed op zoek naar de eigenaar van het dier.

De kat werd aangetroffen aan de Berktsedijk in Liessel. Volgens de stichting was ze er zo slecht aan toe dat het ‘helaas’ noodzakelijk was om haar in te laten slapen. “Na een röntgenfoto bleek er teveel onherstelbare interne schade te zijn”, leggen medewerkers van ROZE uit. “Wij bewaren haar nog tot en met 13 januari om een eventuele eigenaar afscheid te kunnen laten nemen.” Het gaat om een grijze cyperse, ongechipte poes. Als je eigenaar bent van het dier kun je contact opnemen met ROZE, via de meldkamer op 040-7470100 of doordeweeks tussen 10.00 en 14.00 uur bij de opvang op telefoonnummer 040-7470147.