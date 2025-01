Stormachtige nieuwjaarsduik gaat wél door in Oss: 'Lekker wild!'

De stormachtige wind hield de nieuwjaarsduik in Oss niet tegen. Ruim vierhonderd deelnemers trotseerden het koude en golvende water. Met een windkracht of zes was de duik extra heldhaftig. "Lekker wild!", lacht deelnemer Doris van Eenbergen, als hij met een rood bovenlichaam het water uitkomt.

De meeste deelnemers gingen binnen een paar minuten weer het water uit. Met een roodgloeiend lichaam was het daarna snel de handdoek of badjas in. Kleedhokjes waren door de harde wind niet opgebouwd. Carla Steenman: "We hebben tot het aller-allerlaatste moment getwijfeld. En we hebben het gewoon gedaan. Een extra mooi jaar wordt het nu!"

Afgeblazen

De nieuwjaarsduik in Scheveningen ging niet door vanwege de harde wind. Ook in Lage Zwaluwe ging de duik niet door. Deze werd 'last minute' afgeblazen, het lukte de organisatie niet om een tent op te zetten.



In Oss kon het wel doorgaan, net als bij veel andere waterplassen in het binnenland. "We hebben hier nauwelijks stroming, niet zoals in zee. Deze plas ligt gelukkig wat beschut. We hebben het weer nauwlettend in de gaten gehouden", vertelt Robert van den Hurk van de reddingsbrigade. Veel collega's van hem hielden een oogje in het zeil in het water.



Extra spannend

"Er zijn geen ongelukken gebeurd en ondanks de wind toch ruim 400 deelnemers", vervolgt Van den Hurk. "De wind zorgde ervoor dat het voor veel mensen juist extra spannend was om mee te doen."

"Het deed bijna pijn aan mijn voeten, zo koud was het. Ik heb geen spijt!", vertelt Lize Ulijn. "Beter kun je het nieuwe jaar niet beginnen. De wind maakte het extra mooi! Lekker wild!", vertelt de flink gespierde Doris van Eenbergen. "Alle mensen willen het leven hier vieren. Het heeft zo moeten zijn dat het hier wel door mocht gaan."