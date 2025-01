Van Gerwen nog op koers voor vierde wereldtitel na winst in kwartfinale

Michael van Gerwen heeft de halve finale van het WK darts in Londen bereikt. De darter uit Vlijmen versloeg woensdagmiddag in een hoogstaande kwartfinale de Engelsman Callan Rydz met 5-3. Dankzij deze overwinning ligt Van Gerwen nog altijd op koers voor een vierde wereldtitel.

Tot 2-2 in sets ging de partij gelijk op. Vervolgens liep Van Gerwen uit naar 4-2 in sets.

Dobey presteert boven verwachting op het WK. Hij is als vijftiende geplaatst, terwijl Van Gerwen de nummer 3 van de plaatsingslijst is.

Mighty Mike neemt het nu donderdag in de halve finale op tegen de Engelsman Chris Dobey. Hij versloeg woensdagmiddag in de eerste kwartfinale Gerwyn Price uit Wales.

"Het liep in het begin voor geen meter", zei Van Gerwen na afloop van de kwartfinale bij Viaplay. "Maar daarna was mijn spel goed en verzorgd. Callan gooide goed op belangrijke momenten. Maar ik had niet het gevoel dat ik ging verliezen. Deze zege doet heel veel met me. Ik ben hier met een doel. Je moet Michael van Gerwen nooit afschrijven."