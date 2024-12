Van Gerwen groeit naar topvorm op WK: 'Spanning voelbaar bij iedereen'

Michael van Gerwen was voor het WK bepaald geen topfavoriet voor het winnen van de titel. De 35-jarige Vlijmenaar staat op 1 januari wel 'gewoon' in de kwartfinale en op papier treft hij met Callan Rydz niet een hooggeplaatste tegenstander. "Je zou bijna zeggen dat de weg naar de finale open ligt voor Michael", aldus dartsverslaggever Arjan van der Giessen.

Voor de elfde keer staat Van Gerwen in de kwartfinale van het WK. Een knappe prestatie, vindt Arjan van der Giessen, zeker gezien het afgelopen jaar van de Brabantse darter. "Het was kort gezegd een zwak seizoen. Michael was in het verleden een topfavoriet, maar nu behoort hij tot de outsiders. Hij gaat wel steeds beter gooien, al zitten er mindere worpen tussen. Met hoge scores, goede finishes en veel 180'ers begint hij langzaam richting zijn topniveau te groeien." LEES OOK: Van Gerwen bij beste acht van de wereld na derde winst op WK. Met Callan Rydz treft hij een speler die op goede dagen een zeer sterke tegenstander is. "De Engelse pers smult ervan als Rydz weet te te winnen, maar ik moet het nog maar zien. Michael is favoriet, zeker als hij speelt zoals zijn laatste wedstrijd tegen Jeffrey de Graaf. Callan Rydz zal de druk gaan voelen. In de kwartfinale gaat het om vijf gewonnen sets, dat is in Michaels voordeel. Hij is langere wedstrijden gewend. Ik krijg er steeds meer vertrouwen in."

"De spanning is voelbaar bij iedereen."

De winnaar speelt een dag later tegen Chris Dobey of Gerwin Price. "Ook Price heeft geen goed seizoen achter de rug. Het is het toernooi van vele verrassingen, aangezien er al zoveel geplaatste spelers zijn uitgeschakeld. De top kruipt steeds verder naar elkaar toe. Luke Littler heeft de favorietenrol, de kleine grote man. Heel Engeland loopt met hem weg, ieder televisieprogramma wil iets van hem. De hoeveelheid pers is door het 'Littler-effect' explosief gestegen. Littler is goed, maar moet de verwachtingen nog wel waar gaan maken. De spanning is voelbaar bij iedereen. Dit WK is veel groter dan welk toernooi dan ook."

"Hij haalt bijna altijd 1 januari in Londen."