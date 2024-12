Van Gerwen van start op WK: 'Darten staat niet meer op 1 en dat zie je'

Het WK darts is al een aantal dagen onderweg, maar Michael van Gerwen uit Vlijmen en Alexander Merkx uit Hapert komen deze vrijdag voor het eerst in actie in Londen. Voor Merkx is het zijn debuut op het WK van dartsbond PDC, Van Gerwen won de titel al drie keer. Maar of hij voor de vierde keer het toernooi op zijn naam weet te schrijven? "Het is de vraag welke Michael er komt opdagen", zegt darter Berry van Peer uit Sprundel.

Volgens Berry van Peer (28) is de kans groot dat opnieuw een Luke de beker omhoog mag houden. "Het zou raar zijn als één van die twee niet wint. Maar er zijn dit seizoen tijdens toernooien ook andere winnaars geweest. De oude garde is ook nog niet klaar. Wat denk je bijvoorbeeld van Gary Anderson? Die kan een half jaar niets goed raken, maar gooit daarna anderen helemaal van het bord", zei hij onlangs in het radioprogramma De Zuidtribune van Omroep Brabant.

Zelf was Van Peer er vorig jaar bij in Londen, maar dit jaar staat hij niet op het podium van het legendarische Ally Pally waar het WK wordt gehouden. “Tijdens de kwalificatietoernooien verloor ik beide keren in de halve finale. Vrij zuur, want ik weet dat ik goed genoeg ben op mee te doen aan een WK. Er is voor mij tijd genoeg om uit te vinden hoe ik mijn oude vorm terug kan krijgen.”

Mario Robbe denkt dat er wel twintig darters zijn die ver in het toernooi kunnen komen. De 51-jarige darter uit Tilburg vindt het moeilijk om een duidelijke favoriet aan te wijzen. "Een WK is zo onvoorspelbaar. Het is niet dat Luke of Luke zomaar zal winnen, er is binnen de dartswereld geen angst voor wie dan ook. Ik denk dat vanuit Nederland jongens als Gian van Veen en Wessel Nijman hoge ogen zullen gooien, onderschat die jongens niet."

"Raymond van Barneveld is ook een geweldenaar, ik heb met hem gegooid in het Nederlands team. Ik zeg niet dat Raymond gaat winnen, maar hij is een echte toernooigooier", stelt Robbe. Michael van Gerwen gaat het toernooi volgens hem niet winnen: "Sinds hij vader is geworden, is zijn systeem veranderd. Darten staat niet meer op één en dat is te zien aan het bord."

'The Dutch Robot', de bijnaam van Robbe als darter, heeft ambities om terug te keren op het hoogste niveau. "Ik heb een tijdje rust genomen en daarna is het best lastig om sponsoren te vinden. Volgend jaar wil ik meer in mezelf investeren en geld opzij leggen. Vanuit daar wil ik groeien en dan is het hopen dat andere partijen dat interessant vinden."