Hier viel de hoofdprijs van 15 miljoen euro, maar bij wie is een raadsel

Inwoners van Bladel die meespelen in de Staatsloterij hebben op oudjaarsavond meteen hun lot gecheckt. Dit nadat de loterij bekendmaakte dat de winnaar van 15 miljoen euro uit de gemeente Bladel komt. "Helaas, ik was het niet", zegt een deelneemster die wel vijf euro heeft gewonnen. "Maar daar ben ik ook blij mee."

Net als andere bewoners die de verslaggever van Omroep Brabant woensdagmiddag aanspreekt, weet ze niet wie de gelukkige winnaar is. "Ik heb zelfs geen geruchten gehoord. Maar als ik zelf de hoofdprijs gewonnen had, zou ik het wel vertellen. En je zou het merken omdat ik mijn boodschappen voortaan door een ander zou laten halen", lacht ze terwijl ze haar boodschappenkarretje voortduwt.

Een man die door het centrum loopt, vermoedt dat de prijs niet in het dorp Bladel zelf is gevallen. Maar in een van de andere kernen. "Het zal wel in Hapert, Casteren of Hoogeloon zijn", denkt hij.

"Wat ik met het geld zou doen? Ik zou dat huis kopen", wijst een vrouw naar een huis dat verderop in de verkoop staat. Ook zij weet niet wie gewonnen heeft. "Dat zal via de tamtam nog wel bekend worden."