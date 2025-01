Grote brand in bouwgroothandel zorgt voor veel rook, NL-alert verstuurd

In een bedrijfspand aan de Kruisakkers in Bergen op Zoom is woensdagavond laat een grote brand uitgebroken. Het gaat om het bedrijf Toolstation, een groothandel voor bouwmaterialen. De brand werd iets na elf uur gemeld en even voor middernacht schaalde de brandweer op naar zeer grote brand. Er was veel rook en de brand breidde zich vooral aan de achterkant van het pand uit.

Voor zover bekend was er niemand aanwezig in het pand toen de brand uitbrak. Iets na middernacht werd in de omgeving van het bedrijf waar de brand woedde een NL-Alert verstuurd. Dit vooral vanwege de rook. Rond een uur begon de rook flink af te nemen. Op dat moment werd duidelijk dat de brand vooral het kantoor en magazijn van de bouwmarkt heeft getroffen.

Advies aan mensen die last hebben van de rook was ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.

Om voldoende bluswater naar de Kruisakkers te kunnen krijgen legde de brandweer een zogenoemd Groot Watertransport aan, met dit systeem kunnen grote hoeveelheden bluswater over grote afstanden getransporteerd worden. Ook schaalde de brandweer al snel na middernacht op op naar 'GRIP 1' zodat verschillende hulpdiensten samenwerking makkelijker met elkaar kunnen afstemmen.

Op eerste kerstdag was er ook al een grote brand op de Kruisakkers. Toen was het raak bij een bandenopslagbedrijf, Petlas Banden Service. De buren van het bedrijf waar nu de brand woedde. Over de oorzaak van de brand bij de groothandel voor bouwmaterialen is nog niks bekend.