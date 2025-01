Auto vliegt in brand, ook twee andere auto's verwoest

Drie auto's zijn in de nacht van woensdag op donderdag zwaar beschadigd door brand in de Roeselarestraat in Breda. De brand begon bij de auto die in het midden geparkeerd stond, door de hitte en het vuur raakte ook de twee auto's ernaast beschadigd. In Eindhoven en Tilburg gingen auto's in vlammen op nadat buurtbewoners harde knallen hadden gehoord.

De brandweer bluste aan de Roeselarestraat met schuim omdat de benzinetank van de auto was gescheurd. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De politie heeft onderzoek gedaan en sluit niet uit dat er sprake is van brandstichting. Ook in Eindhoven brandde in de nacht van woensdag op donderdag een auto uit. Volgens een buurtbewoner was er vlak voor de brand een flinke knal van vuurwerk te horen.

Auto in Eindhoven in brand (foto: Dave Hendriks / SQ Vision).

Glas van de auto lag aan de andere kant van de straat. De brandweer kwam snel maar kon niet voorkomen dat ook deze auto door het vuur verwoest werd. Woensdagavond rond tien uur ging ook in Tilburg aan de Rossinistraat een auto in vlammen op, nadat mensen in de buurt harde knallen van mogelijk vuurwerk hadden gehoord. Van de auto bleef weinig over.