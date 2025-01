Marvin had pistool onder zijn bed én een bivakmuts: 'Voor zelfverdediging'

De politie zette eind november de achtervolging in toen ze een vuurwapengevaarlijke man zagen rijden op de N65 bij Helvoirt. De agenten namen het zekere voor het onzekere en haalden de man in Tilburg met getrokken vuurwapens uit zijn auto. Donderdag mocht deze Marvin B. (29) aan de politierechter uitleggen waar hij dat vuurwapen voor nodig had.

Marvin schuifelde wat op zijn stoel heen en weer voor de rechter. Hij had dat vuurwapen gekocht omdat hij werd bedreigd door de nieuwe vriend van zijn ex. Met haar heeft hij kinderen, maar dat liep niet helemaal lekker. De nieuwe vriend bemoeide zich ermee en ook diens broer en Marvin voelde zich bedreigd.

Maar volgens Marvin was het toch echt voor zelfverdediging. Hij wil graag met zijn ex om tafel om een omgangsregeling voor de kinderen te treffen. Sinds zijn arrestatie op 28 november heeft hij ze niet meer gezien en dat moet snel veranderen, vindt hij. Hij is doodsbang voor de vriend van zijn ex en diens broer. Een mediator moet nu gaan helpen om een omgangsregeling te maken.

Maar eerst moet Marvin nog een straf uitzitten. De politierechter vond de zaak veel te ernstig om hem een taakstraf of boete te geven en legde hem zes maanden cel op, waarvan vier voorwaardelijk. “Alles wat onder uw bed is gevonden, is toch wel bedenkelijk, zeker zo’n scherpschietend vuurwapen.”

Marvin wilde per se niet de cel in. Vanwege zijn kinderen, maar ook vanwege zijn nieuwe werk in de steigerbouw. Hoofdschuddend hoorde hij dan ook zijn straf aan. Hij heeft twee weken de tijd om te bedenken of hij in hoger beroep gaat.

Behalve voor wapenbezit werd de Tilburger ook nog aangehouden voor het rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. Daarvoor heeft hij een apart proces-verbaal gekregen.