Michael van Gerwen overtuigend naar zevende WK-finale

Michael van Gerwen heeft zich voor de zevende keer in zijn carrière geplaatst voor de finale van het WK darts. De Vlijmenaar (35) was donderdagavond in het Londense Alexandra Palace met 6-1 te sterk voor Chris Dobey. Vrijdagavond hoopt Van Gerwen zich voor de vierde keer wereldkampioen te mogen noemen.

De start van Van Gerwen was veelbelovend. De eerste set won hij met 3-1, de tweede set had hij geluk dat Dobey zijn beslissende dubbels niet gooide: 3-2. De Engelsman, die eerder dit toernooi de Brabander Alexander Merkx uitschakelde, toonde karakter en kwam terug tot 2-1 in sets.

Michael van Gerwen (foto: Taylor Lanning).

De vierde, vijfde en zesde set liet Van Gerwen bij vlagen zien dat hij na een moeizaam sportief jaar weer bijna op zijn oude topniveau is. Al had de Brabander wel het geluk dat Dobey, die voor het eerst in een halve finale van het WK stond, moeite had met uitgooien. Zelfvertrouwen

De Engelsman ging bij een 5-1 achterstand voor zijn laatste kans. Het publiek in Ally Pally stond vol achter hem, maar zijn Nederlandse opponent was simpelweg een maatje te groot. Ook de laatste set ging naar Van Gerwen, die daardoor nog meer zelfvertrouwen tankte.

De zevende WK-finale is een feit voor Michael van Gerwen (foto: PDC, Taylor Lanning).