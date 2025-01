Voor Van Gerwen telt alleen de WK-titel: 'Ben altijd blijven vechten'

Met Luke Littler treft Michael van Gerwen vrijdagavond een supertalent in de finale van het WK darts. De 17-jarige Engelsman werd vooraf gezien als één van de belangrijkste kandidaten voor de eindzege, maar als het aan de Vlijmenaar ligt, is hij de favoriet. "De laatste dagen heb ik mijn kwaliteiten laten zien. Nu is het zaak om mijn kop erbij te houden en geen fouten te maken."

Van Gerwen maakte donderdagavond indruk door in de halve finale de Engelsman Chris Dobey met 6-1 te verslaan. "Ik mag trots op mezelf zijn. Ook deze wedstrijd heb ik laten zien dat ik op comfortabele wijze kan winnen. Ik ben niet in de problemen gekomen, al was ik bij vlagen slordig. Op de momenten dat het moest, stond ik er. Dat maakte me heel sterk." LEES OOK: Michael van Gerwen overtuigend naar zevende WK-finale.

"Er is voor mij heel veel mogelijk."

Voor Van Gerwen telt alleen een vierde wereldtitel. "Zo lang deze trein blijft doordenderen, dan is het toch mooi? Al die fans in de zaal, waaronder veel Nederlanders, daar geniet ik van. Op dit moment wil ik alleen de beker, er is voor mij heel veel mogelijk. Die beker is nog wel ver weg. Het zal in ieder geval een mooi affiche worden tegen Littler. Ik neem mijn petje voor hem af, het is een speler met ongelofelijk veel kwaliteiten. Hij is ook kwetsbaar, op die momenten moet ik toeslaan."

"Ik heb iedereens ongelijk bewezen."

De finaleplek volgt na een moeizaam jaar voor Van Gerwen. In zijn hoofd was hij er echter van overtuigd dat hij er op het WK zou staan. "Ik heb iedereens ongelijk bewezen. Ik ben van ver gekomen, maar heb altijd gevochten. Het was niet altijd makkelijk en het kostte veel tijd en energie. Deze finaleplek laat zien dat ik tot veel in staat ben. Het belangrijkste is dat ik geniet van de sport. Dat plezier is zeker niet weggeweest. Als dat wel zo zou zijn, dan ga ik aan stoppen denken."

De zevende WK-finale is een feit voor Michael van Gerwen. (Foto: PDC, Taylor Lanning)