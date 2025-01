Sneeuw op komst: strooiwagens komen volop in actie

De strooiwagens van Rijkswaterstaat zijn volop in actie gekomen. Het gaat vrijdag op verschillende plekken in onze provincie mogelijk sneeuwen. Om de eventuele gladheid te bestrijden, is er sinds donderdagavond al ruim 2,5 miljoen kilo zout gestrooid.

De strooiwagens hebben afgelopen nacht gestrooid in heel Nederland. Rond zeven uur zijn er nog strooiwagens actief op wegen rondom onder meer Breda, Ulvenhout en Zevenbergen. Ook de wegen rondom Den Bosch, Oss, Tilburg en Eindhoven zijn al aan bod gekomen, zo is te zien op de strooikaart van Rijkswaterstaat. Sinds donderdagavond hebben de strooiwagens bijna 35.000 kilometer door Nederland gereden. Rijkswaterstaat beschikt in totaal over 577 strooiwagens. Daarnaast staan zo'n 630 sneeuwschuivers klaar. Vrijdag kan het op verschillende plekken in Brabant gaan sneeuwen. Het gaat vooral nog om natte sneeuw, zo voorspelde de weerman van Weerplaza donderdagochtend. Op sommige plaatsen kan het zo zijn dat de sneeuw even blijft liggen. Door bevriezing kan het 's ochtends en 's avonds glad worden op de wegen. Komende zondagochtend gaat opnieuw sneeuwen. LEES OOK: We krijgen sneeuw, weerman Johnny vertelt wanneer Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan extra afstand tot voorliggers te houden, niet onnodig van rijstrook te wisselen en geen abrupte stuurbewegingen te maken.