Fans van Michael van Gerwen vol vertrouwen: 'Hij gaat knallen'

Een WK-finale tussen Michael van Gerwen (35) en Luke Littler (17) is een wens die uitkomt voor veel dartliefhebbers. Fans van de Vlijmense darter die hem achterna zijn gereisd naar Londen, hebben vertrouwen dat hij vrijdagavond voor de vierde keer de wereldtitel pakt. "Ik ben gestopt met gokken, anders had ik zéker geld op Michael gezet", aldus Marcel, die niet met achternaam genoemd wil worden. Hij is sinds afgelopen weekend bij het WK in Londen.

Volgens Marcel kan Van Gerwen in de finale beter tegen de druk dan zijn jonge tegenstander uit Engeland. "Michael is iemand die in een toernooi groeit en onder druk presteert. Ik ben absoluut niet verrast door zijn finaleplek. Hij heeft de kwaliteiten, maar ik denk dat de blessure aan zijn kaken hem het laatste anderhalf jaar flink heeft teruggeworpen. Dat is verholpen en als hij straks helemaal fit is, kan hij weer zijn allerbeste niveau halen."

"Het is terecht dat wij vol vertrouwen zijn."

Thomas Melisse uit Hoeven zag donderdagavond met een groep vrienden uit het westen van Brabant dat Van Gerwen uithaalde tegen Chris Dobey: 6-1. "Gelet op zijn jaar is dit verrassend, maar niet als je kijkt hoe hij speelt. Het zat mee in het schema, maar het is terecht dat hij en wij vol vertrouwen zijn. In de top van het darten ligt het dicht bij elkaar." Het was niet de eerste keer dat hij het WK in het Londense Ally Pally bezocht. "Het mooie van deze sport is dat iedereen een held kan worden. Je hoeft niet afgetraind te zijn, het kan zeg maar gewoon je buurman zijn. Het sfeertje spreekt me al jaren aan."

"Hij gaat Littler pijn doen met vieze finishes."

Albert met roots in Tilburg noemt de clash met Littler een droomfinale. "Michael maakt indruk en ik denk dat hij Littler kan pakken. Het zal heel erg spannend worden, maar op de juiste momenten gaat hij knallen. Hij gaat Littler pijn doen met vieze finishes."

"Vooraf niet verwacht dat hij zo ver zou komen."

Ron en Mats van den Brand en Rob Verweij. (Foto: Leon Voskamp)

Voor Mats van den Brand uit Schijndel is Littler vrijdagavond de favoriet. "Ik denk dat het moeilijk zal worden voor Michael. Maar vooraf had ik al helemaal niet verwacht dat hij zo ver zou komen. Mooi dat hij er toch weer staat." LEES OOK: Voor Van Gerwen telt alleen de WK-titel: 'Ben altijd blijven vechten'