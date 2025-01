Glad ochtendje: zelfs de strooiwagen gaat onderuit

Zelfs voor strooiwagens is het vrijdagochtend te glad. Op de Burgemeester Ballingsweg in Hulten gleed een strooiwagen uit de bocht door een spekgladde weg. De wagen kwam op zijn kant terecht en botste tegen een hek.

De chauffeur bleef ongedeerd. Op foto's is te zien dat er flink wat strooizout in de berm terecht is gekomen. Een deel van de weg is afgezet om de boel op te ruimen.



Opvallend genoeg was het niet het enige ongeluk op deze weg. Zo'n honderd meter verderop gleed een auto van de weg. De auto bleef met zijn wielen boven een slootje hangen. Ook hier raakte de bestuurder niet gewond. Een bergingsbedrijf is ter plekke om de wagens weg te slepen.

Rijkswaterstaat waarschuwde vrijdag voor plaatselijke gladheid op de wegen. De dienst raadt automobilisten aan om extra afstand te houden en niet onnodig van rijkstrook te wisselen. Ook wordt afgeraden om abrupte stuurbewegingen te maken. In heel het land is sinds afgelopen nacht meer dan drie miljoen kilo zout gestrooid.