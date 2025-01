Vier gewonden door omgevallen vuurwerkpot: burgemeester sluit woning

De burgemeester van Reusel-De Mierden heeft een huis in de wijk Molenakkers in Reusel gesloten. Op oudejaarsdag werd in de voortuin van dat huis illegaal vuurwerk afgestoken. De vuurwerkpot die omviel veroorzaakte een explosie. Vier mensen raakten gewond.

Het vuurwerkongeluk gebeurde dinsdagavond rond kwart over tien. De vuurwerkpot raakte het huis vanaf waar het illegale vuurwerk werd afgestoken. De klap veroorzaakte ook een ravage bij huizen van buren. Ook verschillende auto's raakten beschadigd. Een van de omstanders raakte zwaargewond en moest behandeld worden door medewerkers van een traumahelikopter. Twee anderen werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vierde raakte lichtgewond. De politie ontdekte in verschillende auto's nog meer zwaar, illegaal vuurwerk. Omdat er mensen gewond zijn geraakt, is een strafrechtelijk onderzoek gestart. De burgemeester heeft vrijdagochtend het pand gesloten waar het illegale vuurwerk werd afgestoken. In principe gaat de woning voor vier weken dicht, laat de gemeente vrijdagmiddag weten.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

