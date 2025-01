Apenkooi Kampioenschappen: 'Dit is leuker dan voetbal'

Honderden gillende kinderen, dikke gymmatten, turnbokken en muziek. Dat zijn de ingrediënten van de Nederlandse Kampioenschappen Apenkooien in Oss. Ontstaan als tegenreactie op schoolvoetbaltoernooien en omdat kinderen in de kerstvakantie amper bewegen. “Niet iedereen houdt van voetbal, maar iedereen houdt wel van apenkooien”, zegt organisator Jeroen de Pol.

Stilzitten Voor de elfde keer wordt door gymnastiekvereniging Turnoss de Apenkooi Kampioenschappen georganiseerd. “Apenkooien is het allerleukste wat er is. We zijn het begonnen als tegenhanger van het schoolvoetbaltoernooi. Niet iedereen houdt van voetbal, maar iedereen houdt wel van apenkooien”, vertelt Jeroen. “Dat is nu uitgegroeid tot een mega-evenement met bijna duizend deelnemers.”

Twee dagen lang is het een chaos in sporthal De Rusheuvel. “Een georganiseerde chaos met vier speelvelden”, verduidelijkt Jeroen. “Twee dagen lang met competities voor basisschoolleerlingen, tieners en volwassenen.”

Het apenkooien wordt bewust aan het begin van het nieuwe jaar gehouden. “De kerstvakantie is een vakantie waarin je veel aan tafel zit, met kerst en oud en nieuw. Je zit veel stil, het is slecht weer. Dit is de ideale manier om lekker los te gaan en te bewegen. Als wij ze plezier kunnen bijbrengen, dan gaan ze ook buiten meer bewegen.”

Kinderen beu

Een oma die staat te kijken, merkt dat haar kleinkinderen te weinig bewegen. “Ja dat merk ik wel, ze zijn ook echt weer toe aan school. Mijn dochter is hen ook beu.” Julia (8) is blij dat ze meedoet: “In de vakantie ben ik vaak gaan bowlen en heb ik filmpjes gekeken. Nu mag ik lekker rennen en spelen.”

“Dit is superleuk”, zegt een vader terwijl zijn dochters meedoen. “We doen dit al drie jaar, lekker spelen in de vakantie. Mijn kinderen bewegen genoeg in de vakantie, maar nu lekker samen met de vriendinnetjes.”

Het gaat ook echt ergens over. Het is niet zomaar rondrennen en schreeuwen. Scheidsrechter Bart houdt de deelnemers scherp in de gaten: “Ik let op het rode lintje. Het is apenkooi en dan moeten de tikkers met het rode lintje de spelers met de blauwe en gele lintjes tikken.”

Originele kampioenschappen

“Ik ben op de springkussens aan het spelen, omdat het apenkooi is. Als je getikt wordt, moet je op de bank zitten en op je beurt wachten”, zegt de 5-jarige Noah terwijl hij buiten adem is. De kleuters vinden het vooral leuk om rond te rennen, de spelregels zijn minder belangrijk.

Moeder Linda staat trots naar haar dochter te kijken. “Het is niks voor mij, ik kijk wel gewoon”, lacht ze. Het leukste volgens haar dochter Julia: “Klimmen en wegrennen.” En daarvoor krijgt ze, net als alle andere kleuters, een medaille.

Bij de andere deelnemers, vanaf groep drie, is er een puntentellening met podiumplaatsen. “Een echt kampioenschap, we noemen het de Nederlands Kampioenschappen. Er zijn er meerdere, maar wij zijn de originele”, zegt Jeroen van de Pol.