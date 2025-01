Veel mensen lopen botbreuken op door gladheid, drukte in ziekenhuizen

De hulpdiensten hebben vrijdagmorgen de handen vol gehad aan ongelukken door de gladheid. Veel mensen gingen onderuit met de fiets en dat leidde tot behoorlijk wat botbreuken. Bij de ziekenhuizen was het een komen en gaan van slachtoffers en bij de meldkamer regende het telefoontjes.

Zo was het druk op de spoedeisende hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Er kwamen in het begin van de ochtend al zeker negen mensen binnen die ongelukkig waren gevallen door de gladheid. Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis ging het om enkelbreuken, een gebroken heup en een hoofdwond. Tegen halfdrie wist zij te melden dat het patiëntenaantal in Den Bosch is opgelopen tot 26.

"De meesten zijn met de fiets gevallen", legt ze uit. "Het zijn voornamelijk mensen die een botbreuk hebben opgelopen van enkel, pols of schouder. Een paar hebben een hoofdwond en een paar mensen liepen een hersenschudding op."

27 mensen met botbreuken

Bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg kwam ook het een na het andere slachtoffer met een botbreuk binnen. "Dat gaat dan over de spoedeisende hulp en de gipspoli", vertelt een ziekenhuiswoordvoerster. In Tilburg kwamen vrijdag 27 mensen binnen na een ongeluk door gladheid. "We zagen vooral enkel- en polsbreuken."

Dat veel fietsers ongelukkig terechtkwamen, is ook het beeld dat bij de politie leeft. Een woordvoerster spreekt namelijk van 'redelijk wat meldingen' van gevallen en gewonde fietsers. Verder kwamen er ook belletjes binnen van geslipte auto's. De meldkamer zag 'relatief veel incidenten' waarbij gladheid de veroorzaker was, aldus een politiewoordvoerster.

Bij het Amphia Ziekenhuis in Breda viel het juist mee met het aantal slachtoffers door bevroren wegdelen. "Het is op dit moment wel druk op de spoedeisende hulp, maar vooral door zieke mensen", aldus een woordvoerster. "Er is een aantal mensen met breukjes, maar die zijn niet opgelopen door de gladheid."