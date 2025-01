Wisseltruc in stadskern moet meer woningen en nieuw gemeentehuis opleveren

Een grote wisseltruc in het centrum van Oosterhout moet voor meer woningbouw en een levendige binnenstad zorgen. Het winkelcentrum maakt plaats voor een nieuw gemeentehuis en de winkeliers worden ergens anders in de stadskern ondergebracht. En op de oude locatie van het gemeentehuis komen driehonderd huizen. "Een slimme schuifpuzzel."

"Wij hebben net als andere gemeenten te maken met leegstand van winkels. Om dat aan te pakken, willen we het gemeentehuis op het Slotjesveld verplaatsen naar winkelcentrum Arendshof. Op de oude locatie van het gemeentehuis kunnen we vervolgens woningen bouwen."

Daarnaast wordt het centrum van Oosterhout vergroend en verduurzaamd. Een deel van het huidige winkelcentrum verandert in een groen plein, er komt meer water in het centrum en het park bij het Slotjesveld wordt versterkt.

"We hebben de winkeliers geholpen met het vinden van nieuwe locaties in het centrum. Zo blijft de binnenstad bruisen. Het is een slimme schuifpuzzel", zegt wethouder Dees Melsen.

"Er is een grote winkelleegstand die alleen maar toeneemt, we hebben een grote woningbouwopgave en een opgave om alle maatschappelijke functies op een goede plek te huisvesten. In het geval van Oosterhout is één en één daarom echt drie", zegt gedeputeerde Stijn Smeulders.

De provincie heeft verschillende manieren om de gemeente Oosterhout te ondersteunen. "Wij kunnen een subsidie geven voor meer groen en blauw in het centrum, een lening verstrekken onder gunstige voorwaarden of iets aankopen en samen met de gemeente verder ontwikkelen", vertelt Smeulders.

Het college van B&W gaat deze maand naar de gemeenteraad om krediet aan te vragen. Als dat lukt, verwacht wethouder Piena dat de verbouwingen binnen anderhalf tot twee jaar klaar zijn.

